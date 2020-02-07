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  7 февраля 2020
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Медицинские тренинги в Китае будут проводиться на монгольском языке

CentralAsia (MNG) -  Министр здравоохранения Монголии встретилась с послом Китая и обратилась к китайской стороне с просьбой привлечь в этом году монгольских врачей к обучению паллиативному уходу, неотложной помощи и патологии в Китае. Об этом говорилось в ходе встречи министра здравоохранения Д. Сарангэрэл с назначенным послом Китайской Народной Республики в Монголии Цай Вэньруем.

Стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества, включая укрепление людских ресурсов в секторах здравоохранения двух стран, внедрение передовых медицинских технологий, совместную реализацию совместных проектов и обмен опытом.

В 2015-2018 годах в Китае в общей сложности 74 медицинских сотрудников из Монголии приняли участие в тренингах по охране здоровья матери и ребенка, неврологии, сердечно-сосудистых заболеваний, сестринского дела, традиционной медицины и инфекционных заболеваний. В 2019 году всего 80 врачей; 30 приняли участие в тренинге по туберкулезу, 25 – по сердечно-сосудистым заболеваниям и 25 – по инфекциям, передаваемым половым путем.

В этом году обучение будет проводиться на монгольском языке, что, как полагают, повысит выгоды и результаты обучения.

В рамках сотрудничества около 100 маленьких детей, включая детей с тяжелыми врожденными пороками сердца, которые еще не поддаются лечению в Монголии, были вовлечены в бесплатные операции в крупных больницах в Пекине и Хух-Хото.

Проект «Электронное здоровье» является одним из значимых инвестиционных проектов. В рамках проекта 112 больниц и организаций здравоохранения будут обеспечены IT-оборудованием и программным обеспечением «электронного здравоохранения» с целью подключения медицинского программного обеспечения этих организаций и его интеграции в Национальный центр данных.

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