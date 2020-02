В Японии круизный лайнер помещен на карантин из-за коронавируса. Его обнаружили у 61 человека из 3700

CentralAsia (CA) - Министерство здравоохранения Японии сообщает, что еще у 41 человека на борту поставленного на карантин круизного судна, пришвартованного в порту Йокогамы, тест на новый коронавирус показал положительную реакцию. Таким образом, общее число подтвержденных случаев инфицирования на этом судне достигло 61, передает NHK.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из Иокогамы в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима-Гонконг-Окинава. Однако оказалось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.

На борту круизного судна находятся 3.700 пассажиров и членов экипажа. Сообщается, что карантин продлится по меньшей мере до 20-го февраля.

Представители органов здравоохранения завершили проверку анализов, взятых у 273 человек.

Официальные лица сообщили приблизительный возраст и национальность инфицированных людей. Трое из них в возрасте от 20 до 40 лет, троим - за 50, восьмерым - за 60, и 21 человеку за 70 лет. Еще шестерым за 80 лет.

Среди них 21 японец, 8 американцев, 5 австралийцев, 5 канадцев. В этом списке также по одному аргентинцу и англичанину.

I’d like to share what it’s like on board the Diamond Princess cruise. Please use this page to exchange info. #DiamondPrincess #coronavirus pic.twitter.com/wRLdy63suj — だぁ(On board the Diamond Princess / 乗船中) (@daxa_tw) February 5, 2020