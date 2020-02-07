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  7 февраля 2020
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В Узбекистане рассмотрели ход инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества с Турцией, Венгрией, Украиной, Оманом и Грузией

CentralAsia (UZ) -  6 февраля в министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана было проведено совещание в формате видеоконференции по вопросам текущего инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества Узбекистана с Турцией, Венгрией, Украиной, Султанатом Оман и Грузией.

Как передает пресс-служба ведомства, в совещании приняли участие руководители министерств, ведомств, отраслевых объединений, холдинговых компаний и коммерческих банков, а также руководители местных органов власти - посредством видеоконференции.

Был рассмотрен охват потенциала двустороннего сотрудничества с каждой из вышеперечисленных стран – указано на отсутствие системности в подготовке проектов и соглашений для реализации с иностранными партнерами, а также на слабый мониторинг их исполнения после подписания.

Также ответственные руководители на основе имеющегося производственного и технологического потенциала стран-партнеров должны будут предоставить новые проектные предложения для совместной проработки. Помимо этого, на базе анализа динамики товарооборота и структуры рынков вышеуказанных стран будут выделены перспективные направления интенсификации торговли в части отдельных товарных позиций.

Данные меры позволят обеспечить насыщение повестки запланированных межправительственных мероприятий по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству с указанными государствами.

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