Молодые влюбляются на таких мероприятиях, - замминистра культуры Таджикистана о привлечении студентов к маршировкам

CentralAsia (TJ) - 90 процентов привлекаемых к «маршировкам» студентов с огромным удовольствием принимают в них участие, заявило руководство министерства культуры Таджикистана. В Таджикистане уже давно стало традицией привлекать студентов и школьников к участию в различных культурных мероприятиях. Некоторые родители жалуются, что их дети из-за "маршировок" пропускают занятия, и это сказывается на учебном процессе негативным образом. Однако в Минкульте уверяют, что никаких жалоб в ведомство не поступало.

Большинство привлекаемых к «маршировкам» студентов и учащихся с удовольствием принимают в них участие, заявил замминистра культуры Таджикистана Одилжон Назариён в ответ на вопрос Радио Озоди о законности привлечения студентов к так называемым «маршировкам».

«Поверьте, молодые люди приходят по собственному желанию. Они хотят участвовать в "маршировках"! До сих пор недовольных не было. Отрадно то, что многие молодые люди влюбляются именно в таких мероприятиях. Однажды в Душанбе ко мне подошла молодая семейная пара и сообщила, что познакомились во время «маршировки» и создали семью», добавил замминистра.

Однако Зульфия Давлатзода, недавно назначенной министром культуры Таджикистана, признала, что участие студентов и учащихся в «маршировках» является острой темой и необходимо найти пути решения проблемы. «Пока, что мы решили привлекать студентов и школьников к участию в различных культурных мероприятиях только после занятий», подчеркнула она.

Тем временем, Азиз Салимов, студент третьего курса факультета экономики и финансов Национального университета, рассказал Радио Озоди, что в прошлом году изза отказа участвовать в "маршировках" его хотели отчислить из вуза. Только после обращения в Министерство образования и науки страны студент смог продолжить учебу, но его на полгода лишили стипендии.

В Таджикистане уже давно стало традицией привлекать студентов и школьников к участию в различных культурных мероприятиях. За месяц-полтора до определенного государственного праздника студентов привлекают к так называемым маршировкам, то есть подготовке к предстоящим парадам или шествиям на праздники Навруз, День молодежи, День независимости или День национального единства. Количество участников парадов и шествий может достигать 50-60 тысяч человек. Так, во время праздничного карнавала по случаю Навруза по центру Душанбе прошло чуть менее 30 тысяч жителей.