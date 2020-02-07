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  7 февраля 2020
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Казахстан приостановил прием посылок и писем из Китая из-за коронавируса

CentralAsia (KZ) -  По инициативе Китая временно приостановлено почтовое сообщение между Казахстаном и КНР, сообщила пресс-служба АО "Казпочта".

"По инициативе почтовой администрации Китая отменен почтовый обмен авто-, авиа- и железнодорожным сообщением между Китаем и Казахстаном", – говорится в сообщении пресс-службы в соцсетях.

"Из-за отмены почтового обмена "Казпочта" приостановила прием всех видов почтовых отправлений в Китай, а также страны, почта в которые поступает транзитом через Китай (Бангладеш, Бруней, Бутан, Бирма, Камбоджа, Малайзия, Монголия, Непал, Лаос, Северная Корея, Тайланд, Шри-Ланка, Филиппины, Тайвань)", – отмечается в сообщении.

О том, когда станут возможными дальнейший прием и отправка почтовых сообщений в этих направлениях, компания сообщит позднее.

Власти Казахстана приостановили с 3 февраля воздушное сообщение с Китаем. Кроме того, с 29 января приостановлены пассажирские автобусные перевозки с КНР, а с 1 февраля — железнодорожное сообщение.

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