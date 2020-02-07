[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 февраля 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В России пожилой мужчина выжил после 14 выстрелов в голову от сына

CentralAsia (CA) -  В Подмосковье пожилой мужчина выжил после того, как получил 14 выстрелов в голову от своего собственного сына.

Пенсионера госпитализировали и сделали операцию. Его сын сознался в преступлении, в автомобиле мужчины обнаружили травматический пистолет, сообщается на сайте подмосковного управления СКР.

На допросе следователю мужчина дал признательные показания. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. О возможных мотивах поступка не говорится, возбуждено дело о покушении на убийство.

По данным СМИ, в квартире в момент стрельбы была жена потерпевшего. Она рассказала, что к ним пришел сын супруга от первого брака с ружьем.

Увидев вооруженного пасынка, женщина спряталась. После того как выстрелы закончились, она вышла из укрытия и вызвала мужу скорую помощь.

print
  • В Пекине запретили ходить в рестораны большими компаниями, а школы Шанхая будут закрыты до марта
  • На юго-востоке Туркменистана лимит денежных переводов сократили до $100 в месяц
  • Среди пострадавших в результате жесткой посадки самолета в Стамбуле есть два казахстанца



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com