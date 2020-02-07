В России пожилой мужчина выжил после 14 выстрелов в голову от сына

CentralAsia (CA) - В Подмосковье пожилой мужчина выжил после того, как получил 14 выстрелов в голову от своего собственного сына.

Пенсионера госпитализировали и сделали операцию. Его сын сознался в преступлении, в автомобиле мужчины обнаружили травматический пистолет, сообщается на сайте подмосковного управления СКР.

На допросе следователю мужчина дал признательные показания. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. О возможных мотивах поступка не говорится, возбуждено дело о покушении на убийство.

По данным СМИ, в квартире в момент стрельбы была жена потерпевшего. Она рассказала, что к ним пришел сын супруга от первого брака с ружьем.

Увидев вооруженного пасынка, женщина спряталась. После того как выстрелы закончились, она вышла из укрытия и вызвала мужу скорую помощь.

