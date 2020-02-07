Международная конференция «Монголы и внешний мир Монголии» пройдет в Анкаре

CentralAsia (MNG) - Международная конференция под названием «Монголы и монгольский внешний мир» состоится в Анкаре 4 и 5 мая 2020 года.

При поддержке Университета Анкары Хачи Байрам Вели и Посольства Монголии в Турецкой Республике, Министерства образования, культуры, науки и спорта Монголии и Академии наук Монголии это мероприятие является четвертым европейским семинаром, организованным Международной ассоциацией монголоведенией (МАМ) в 2020 году.

Конференция будет посвящена истории, культуре, языку, литературе Монголии, вопросам религии и внешнего мира Монголии и ее актуальным проблемам, как сообщает МАМ.

МАМ регулярно проводит азиатские и европейские региональные семинары с 2017 года. Европейские семинары проводятся весной в различных европейских странах, таких как Институт востоковедения Российской академии наук в Санкт-Петербурге в 2017 году, Варшавский университет в Польше в 2018 году и Университет Этвоса Лоранда в Будапеште в 2019 году.

Азиатские семинары организуются каждую осень, в том числе Университет Миньцзу в Пекине, Китай в 2017 году, Женский университет Шоуа в Токио, Япония в 2018 году, и Национальный музей Кореи в Сеуле, Южная Корея.

Международная ассоциация монголоведения (МАМ) - организация, которое согласовано и утверждено на международном уровне. Цель международной организации монголоведения это распространение сведении и новостей свзанных с монголоведением, издание научного журнала и серийных издании, организация и проведение научных конференции. Впервые в 1970 году был создан комитет под названием постоянный комитет международной конгрессии учёных монголоведов, которую спустя 20 лет с целью расширения круга деятельности и создания постоянного комитета в 1987 году участники из 36 государств, четырех международных организации и с участием представителя от имени Генерального секретаря ООН было утверждено решение о создании “Международной ассоциации монголоведов”.

Согласно единогласно утвержденному указу Совета министров МНР о создании Международной ассоциации монголоведов под номером 107 1988 года был организован комитет секретарей МАМ и утвержден ее состав, зарплата. В связи с этим МАМ разработал и утвердил на очередной сессии программу где был указан её цель и направление. После демократической революций 1990 года согласно указу № 283 30 декабря 1992 года Правительством Монголии был утвержден статус МАМ согласно которому данная организация стала бюджетной и финансировалась государством.

МАМ и её комитет секретарей урегулировала деятельнсоть оранизации на международном уровне, и начиная с 1988 года стала издавать серийный бюллетень монголоведов News Information on Mongol Studies, а с 1990 года международный научный журнал Mongolica, издала более 40 трудов учёных как монгольских так зарубежных монголоведов. Также в комитете секретарей учёные монголоведы из Америки, Франций, Японий и Россий проводили научные исследования со сроком от полгода до года, где зарплату и затраты связанные с проживанием оплачивала от государственного бюджета. Также стала традицией организация и проведение международной конгрессий монголоведов. Ныне в МАМ-е более 400 зарубежных, отечественных более 100 членов, помимо этого установлено с более 40 зарубежными центрами монголоведения и передана этим организациям периодические журналы и издания, информации связанные с монголоведением. Цель и направление МАМ с одной стороны является проведение научных исследовании в сфере монголоведения, с другой стороны через научные труды распространять о национальной истории монголов, культуре, традиций, о реальном положении современного положения в зарубежье. В дальнейшем МАМ уделяет внимание на такие вопросы как о повышений авторитета организаций на международной арене, расширение изучении монгольской культуры на международном уровне, с этой целью уделяем внимание подготовке молодых кадров монголоведов в зарубежье, поддержке зарубежных центров монголоведов и научных трудов зарубежных учёных монголоведов.