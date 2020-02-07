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  7 февраля 2020
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В Таджикистане каждая семья получит по книге «Таджики» для изучения истории своего народа

CentralAsia (TJ) -  Книга академика Бободжона Гафурова будет издана поэтапно, и подарена каждой семье от имени президента Таджикистана. Президент Эмомали Рахмон 6 февраля подписал распоряжение «Об издании книги Бободжона Гафурова «Таджики», передает АП.

В подписанном главой государства документе говорится: «С целью углубленного изучения славной истории таджикского народа, повышения чувства национального самосознания и самопознания, до празднования 30-летия Государственной независимости Таджикистана поэтапно издавать книгу Бободжона Гафурова «Таджики» и подарить каждой семье от имени президента республики».

В связи с этим глава государства поручает исполнительному аппарату президента республики совместно с Министерством финансов, Агентством по статистике, Агентством по государственным закупкам товаров, работ и услуг Таджикистана, исполнительными органами государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, Согдийской и Хатлонской областей, города Душанбе, городов и районов в установленном порядке принять меры для выполнения данного распоряжения.

В подписанном главой государства документе, как передает его пресс-служба, отмечается: «С целью углубленного изучения славной истории таджикского народа, повышения чувства национального самосознания и самопознания, до празднования 30-летия Государственной независимости Таджикистана поэтапно издавать книгу Бободжона Гафурова «Таджики» и подарить каждой семье от имени президента республики».

В связи с этим глава государства поручает исполнительному аппарату президента республики совместно с Министерством финансов, Агентством по статистике, Агентством по государственным закупкам товаров, работ и услуг Таджикистана, исполнительными органами государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, Согдийской и Хатлонской областей, города Душанбе, городов и районов в установленном порядке принять меры для выполнения данного распоряжения.

Подробнее: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20200207/emomali-rahmon-rasporyadilsya-podarit-kazhdoi-tadzhikistanskoi-seme-knigu-tadzhiki?tg_rhash=4ad06923c19fc6

В подписанном главой государства документе, как передает его пресс-служба, отмечается: «С целью углубленного изучения славной истории таджикского народа, повышения чувства национального самосознания и самопознания, до празднования 30-летия Государственной независимости Таджикистана поэтапно издавать книгу Бободжона Гафурова «Таджики» и подарить каждой семье от имени президента республики».

В связи с этим глава государства поручает исполнительному аппарату президента республики совместно с Министерством финансов, Агентством по статистике, Агентством по государственным закупкам товаров, работ и услуг Таджикистана, исполнительными органами государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, Согдийской и Хатлонской областей, города Душанбе, городов и районов в установленном порядке принять меры для выполнения данного распоряжения.

Подробнее: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20200207/emomali-rahmon-rasporyadilsya-podarit-kazhdoi-tadzhikistanskoi-seme-knigu-tadzhiki?tg_rhash=4ad06923c19fc6

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