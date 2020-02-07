В аэропорту Москвы задержали мужчину в женской одежде (видео)

CentralAsia (TJ) - В Московском аэропорту внимание проверяющих органов привлекла одна из пассажирок рейса Москва – Краснодар. Пассажирка была одета в женскую одежду, с женской сумочкой в руках и длинными серьгами. Но на фотографии на паспорте Республики Таджикистан, который она предъявила, проверяющие увидели молодого человека 1994 года рождения.

Как передает издание Ахбор, проверяющий заявил пассажирке, что она не соответствует той личности, которая запечатлена на паспорте. Она пыталась доказать, что это она. Потом попросила проверяющего поговорить с ее матерью и удостовериться, что парень на фотографии в паспорте – это она.

Проверяющий отверг это предложение, заявив, что ее мать как заинтересованное лицо может и соврать. Тогда пассажирка предложила проверить ее по отпечаткам пальцев. Но проверяющий отверг и это предложение, ответив, «отпечатки пальцев берут в другом месте».

Видео на этом заканчивается. Чем закончилась ситуация, издание не сообщает.