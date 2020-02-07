В Узбекистане освобождён фермер-христианин Арамаис Авакян, осужденный за исламский экстремизм

CentralAsia (UZ) - Фермер-рыбовод из Пахтакорского района Джизакской области Арамаис Авакян освобожден из колонии-поселения. Об этом СМИ сообщили в пресс-службе Верховного суда Узбекистана.

Определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда от 31 января 2020 года приговор Джизакского областного суда по уголовным делам от 19 февраля 2016 года и определение апелляционной инстанции Джизакского областного суда по уголовным делам от 22 марта 2016 года в части, касающейся Арамаиса Авакяна, изменены.

Этим определением осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 4 месяца 27 дней. Таким образом, Арамаис Авакян освобожден из колонии в связи с отбытием назначенного наказания, сообщили СМИ.

Посол США в Узбекистане Дэниел Розенблюм приветствовал освобождение фермера.

«Рад узнать об освобождении Арамаиса Авакяна, который был несправедливо заключен в тюрьму из-за злоупотребления властью на местах. Мы надеемся, что это еще один шаг к установлению верховенства закона в Узбекистане», – написал дипломат на своей странице в Twitter'е.

Happy to hear #Uzbekistan has released #AramaisAvakian, who had been unjustly imprisoned due to local abuse of power. We hope this is yet another step toward establishing rule of law in @President_UZ Mirziyoyev’s Uzbekistan. — U.S. Ambassador to Uzbekistan (@UsAmbUzbekistan) February 5, 2020

Напомним, что в феврале 2016 года Джизакский областной суд по уголовным делам признал местного фермера армянской национальности Армаиса Авакяна и четерых его приятелей – местного чайханщика и трех сотрудников принадлежащего ему рыбохозяйства – виновными в «диверсии», «краже», а также «создании, руководстве, участии в религиозных экстремистических, сепаратистических, фундаменталистических или иных запрещенных организациях».

Суд приговорил Авакяна к семи годам колонии, четверо других подсудимых получили наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Правозащитники Узбекистана и такие авторитетные международные правозащитные организации, как Amnesty International и «Хьюман Райтс Вотч» (Human Rights Watch) заявляли о том, что во время следствия Авакян и его товарищи подвергались пыткам, а рассмотрение дела в суде проходило с грубыми нарушениями. Они призывали официальный Ташкент к немедленному освобождению этих осужденных.

Правительство Армении не оставило без внимания дело фермера Арамаиса Авакяна. В 2016 году омбудсмен Армении Карен Андреасян обратился с письмом к своему узбекскому коллеге и просил его обратить особое внимание на судьбу Авакяна.

Ранее родственники Авакяна утверждали, что конфликт фермера-армянина с местными властями начался из-за его рыбного хозяйства в Пахтакорском районе Джизакской области. По их словам, глава района Гафур Каршибаев пытался незаконно отнять бизнес у Авакяна. Однако фермер отказался отдавать свой бизнес.

Свидетели слышали, как чиновник кричал на фермера, угрожая ему тюрьмой.