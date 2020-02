В Узбекистане освобождён фермер-христианин Арамаис Авакян, осужденный за исламский экстремизм

CentralAsia (UZ) - Фермер-рыбовод из Пахтакорского района Джизакской области Арамаис Авакян освобожден из колонии-поселения. Об этом СМИ сообщили в пресс-службе Верховного суда Узбекистана.

Определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда от 31 января 2020 года приговор Джизакского областного суда по уголовным делам от 19 февраля 2016 года и определение апелляционной инстанции Джизакского областного суда по уголовным делам от 22 марта 2016 года в части, касающейся Арамаиса Авакяна, изменены.

Этим определением осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 4 месяца 27 дней. Таким образом, Арамаис Авакян освобожден из колонии в связи с отбытием назначенного наказания, сообщили СМИ.

Посол США в Узбекистане Дэниел Розенблюм приветствовал освобождение фермера.

«Рад узнать об освобождении Арамаиса Авакяна, который был несправедливо заключен в тюрьму из-за злоупотребления властью на местах. Мы надеемся, что это еще один шаг к установлению верховенства закона в Узбекистане», – написал дипломат на своей странице в Twitter'е.

Happy to hear #Uzbekistan has released #AramaisAvakian, who had been unjustly imprisoned due to local abuse of power. We hope this is yet another step toward establishing rule of law in @President_UZ Mirziyoyev’s Uzbekistan. — U.S. Ambassador to Uzbekistan (@UsAmbUzbekistan) February 5, 2020