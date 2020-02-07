На территории Устюртского заповедника в Казахстане фотоловушка запечатлела леопарда (фото)

CentralAsia (UZ) - Зоологи из Узбекистана считают, что совершенно спокойно этот редкий зверь может дойти и до уступов на узбекской стороне. «Кормовая база удовлетворительная: уриалы, джейраны, зайцы. Мы видели крупные следы на чинках Капланкыра», - цитирует зоологов сайт sreda.uz.



Леопард — представитель класса млекопитающие животные, относится к подсемейству большие кошки. Если льва принято уважительно называть «царь зверей», то про леопарда можно сказать, что это самая ловкая и красивая кошка. Существует около 27 подвидов этого хищника. Пятна неповторимы, словно человеческие отпечатки пальцев. Они могут быть как черного, так и бурого цвета. По рисунку на шкуре можно безошибочно узнать леопарда, отличить его от других сородичей. Длина тела леопарда достигает до 190 см без учета хвоста, который добавляет еще до 110 см. Весят эти хищники до 75 кг.

То, что фотоловушка сфотографировала леопарда, это фото не единственное, невероятная удача, отмечает издание.