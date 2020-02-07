На юго-востоке Туркменистана лимит денежных переводов сократили до $100 в месяц

CentralAsia (TM) - В Туркменистане имеюся проблемы с переводом денег по системе Western Union. В Марыйском велаяте месячный лимит перевода денег сократился с $200 до $100, сообщают «Хроники Туркменистана».

При предъявлении обязательных документов: актуальные справки из зарубежных учебных заведений, справки о доходах семьи, справки с места работы и проживания родителей и др.- можно отправить определенную сумму, рассчитываемую по госкурсу. Однако даже при наличии всех документов довольно большое количество людей не могут перевести деньги детям, обучающимся за рубежом.

Жители Серхетабада, Йолетеня, Тагтабазара и других этрапов Марыйского велаята приезжают с Мары, чтобы записаться в очередь в пункты WU. Им обещают позвонить, когда подойдет их очередь. Прождав месяц и более, люди снова едут в Мары, но перевести деньги не могут. В лучшем случае удается отправить $100 в течение 2-3 месяцев. Хотя за это время, по установленным местными представителями WU условиям, можно переслать $400-$600.

– Можно отправить и по $200 в месяц, но нужно найти посредника и заплатить взятку в размере 1200 манатов, – рассказали те, кому удавалось переводить такие суммы.

Предприниматели из Мары также жалуются на проблемы с обменом валюты.

– Официальных обменных пунктов валюты уже давно нет. Валюту можно купить только у менял по курсу «черного рынка», – рассказал бизнесмен, который часто бывает за рубежом. – Оплату за визы в банках требуют проводить наличными. Например, за российскую визу нужно заплатить $80, за иранскую – 60 евро. Принимать оплату в манатах отказываются не только по госкурсу, но даже по курсу «черного рынка». Где ты возьмешь доллары и евро, никого не интересует. Получается, что государственные банки толкают людей на нарушение закона.

Напомним, что в начале 2019 года также до $100 сократили сумму переводов для жителей Дашогуза.