В Казахстане избран новый верховный муфтий

CentralAsia (KZ) - Сегодня на внеочередном ІХ Курултае Духовного управления мусульман Казахстана, который прошел в Нур-Султане, Серикбай кажы Ораз на должность председателя ДУМК, Верховного Муфтия предложил кандидатуру Наурызбай кажы Таганулы.

300 делегатов, Курултая единогласно проголосовав за предложенную кандидатуру, избрали Наурызбай кажы Таганулы Верховным Муфтием, сообщает пресс-сдужба ДУМК.

«Наурызбай кажы Таганулы в качестве моего первого заместителя реализовал очень много благих проектов. У него огромный опыт работы в сфере религии. Уверен, что Наурызбай кажы Таганулы придаст новый импульс деятельности Духовного управления и благим инициативам», – отметил Серикбай кажы Ораз.

Председатель ДУМК, Верховный Муфтий Наурызбай кажы Таганулы в своем интервью для журналистов сообщил: «300 делегатов со всех областей, проголосовав за мою кандидатуру, выразили свою надежду, избрали меня Верховным Муфтием. Я буду прилагать все усилия, чтобы оправдать их надежду. У нас имеется несколько масштабных запланированных проектов. Как вам известно, 12 января 2020 года Духовному управлению мусульман Казахстана исполнилось 30 лет со дня его основания. В рамках данного события нами планируется дать 30 мечетям имена известных личностей, которые трудились во благо народа, содействовать в вопросе установления водопроводов, дорог 30 населенным пунктам, оказать благотворительную помощь нуждающимся семьям, проделать ремонтные работы в 30 мечетях, выделить гранты студентам, а также провести другие мероприятия. Поэтому призываю всех принять активное участие и содействовать благому делу».

Напомним, Наурызбай кажы Таганулы ранее работал Первым заместителем Председателя ДУМК, Главным имамом мечети «Хазрет Султан».

Утпенов Наурызбай Таганулы

родился 13 марта 1977 года.

Образование:

В 1993-1997 получил высшее образование в Исламском институте имени «Имама аль-Бухари» в г.Ташкент.

1999-2001 г.г. проходил обучение в Исламском институте при ДУМК.

2009 году проходил повышение религиозного образования в Арабской Республике Египет.

2010 году окончил заочное отделение Казахского Национального университета имени Абая по специальности «История». В 2011-2013 г.г. окончил магистратуру по специальности «Религиоведение» в данном университете.

С 2017 года в Египетском университете исламской культуры «Нур-Мубарак» учится в PhD докторантуре по специальности «Исламоведение».

Трудовая деятельность:

В 1997-2006 г.г. начал свою деятельность имамом в разных мечетях республики.

2006-2011 г.г. - региональный представитель ДУМК в Карагандинской области, Главный имам №1 центральной мечети г.Караганды.

2011-2013 г.г. - главный эксперт Управления по связям с религиозными объединениями в Агентстве по делам религий РК.

2013-2018 г.г. - первый заместитель Председателя ДУМК, наиб муфтий, Представитель ДУМК по г.Астана, Главный имам центральной мечети «Нур-Астана».

июль-октябрь 2018 г. - первый заместитель Председателя ДУМК, наиб муфтий, Региональный представитель ДУМК в Туркестанской области.

С октября 2018 г. первый заместитель Председателя ДУМК, наиб муфтий, представитель ДУМК по г.Нур-Султан, Главный имам республиканской мечети «Хазрет Султан».

Достижения в трудовой деятельности:

Под прямым руководством Наурызбай кажы Таганулы в 2002-2005 г.г. успешно были проведены строительные работы и открыты центральная мечеть в г.Аягоз и мечеть «Жанааул». В 2010-2011 г.г. оказал содействие в строительстве центральной мечети в г.Караганда. Реализовал проекты «Сұлу әлем», «Нұрлы мінбер», «Жұлдызды гол» в Карагандинской области. Является автором религиозных, духовно-просветительских статей, опубликованных в республиканских СМИ, а также книг «Үміт сәулесі», «Мазһабсызбен сұхбат».

Награждения:

Награжден орденом «Құрмет», медалью 20-летия Независимости Республики Казахстан, медалью 25-летия Независимости Республики Казахстан. Имеет почетные грамоты и благодарственные письма от акима г.Нур-Султан и Карагандинской области. Почетный гражданин г.Аягоз.

Семейное положение:

Женат, отец 4 детей.