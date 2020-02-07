Вступили в силу новые правила получения Шенгенской визы для граждан Туркменистана

CentralAsia (TM) - Новые правила оформления Шенгенских виз вступили в силу со 2 февраля 2020 года, сообщает посольство Италии в Туркменистане со ссылкой на решение Совета Европейского союза.

Изменения распространяются на получение краткосрочных виз в 22 страны Европейского союза, входящие в Шенгенскую зону, и четыре ассоциированные с союзом страны – Лихтенштейн, Исландию, Норвегию и Швейцарию. Единая краткосрочная виза, выданная одной из них, распространяется на поездки по 26 странам Шенгенского соглашения сроком до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Уточняется, что заявление на визу можно будет подать за шесть месяцев до предполагаемой поездки вместо трёх по старым правилам. При этом появилась возможность заполнить анкету в режиме онлайн.

Визовый сбор увеличился с 60 до 80 евро, а для заявителей в возрасте от 6 до 12 лет с 35 до 40 евро. Изменения не коснулись самых юных путешественников – дети в возрасте до 6 лет по-прежнему освобождаются от визовых сборов.

Решение изменить визовые правила было принято Советом Европейского союза в июне 2019 года.