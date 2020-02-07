С 1 февраля в Алматы тариф на водоснабжение для населения снижен на 4%

CentralAsia (KZ) - С 1 февраля в Алматы тариф на водоснабжение для населения снижен на 4%. Об этом на площадке пресс-центра акимата Алматы в ходе брифинга сообщил руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Алматы Болат Самбетов, передает акимат города.



По его словам, ранее был утвержден план на 5 лет по тарифам, в котором указано, что затраты на водоснабжение и водоотведение не будут меняться до конца 2024 года за исключением случаев роста стоимости стратегического товара, которым является электроэнергия, вырабатываемая на станциях, и их транспортировка.

ГКП «Алматы Су» в прошлом году обратилось с заявкой на утверждение предельного уровня тарифа на 2020–2024 годы.

«По итогам проведенного анализа c 1 февраля 2020 года Департамент снизил тариф на водоснабжение для населения на 4% путем перераспределения части нагрузки на бюджетные организации и юридические лица», — разъяснил руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Алматы.

Вместе с тем Болат Самбетов подчеркнул, что тарифы на водоснабжение и водоотведение в Алматы по сравнению с другими регионами Казахстана одни из самых низких.

«По дешевизне тарифа на воду Алматы находится на 6 месте, по канализации – на 3. При этом с 1 января 2019 года тарифы на воду и канализацию снижены на 10% путем пересмотра и снижения затрат на инвестиционную программу», — добавил Болат Самбетов.