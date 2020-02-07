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  7 февраля 2020
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Программа МВФ в Монголии завершится в апреле этого года

CentralAsia (MNG) -  Постоянный комитет по экономике парламента Монголии сообщает о мероприятиях, проведенных в ходе осенних сессий и в течение оставшейся части мандата.

Председатель Постоянного комитета по экономике парламента Жамба Ганбаатар рассказывает:

«Поддержано обсуждение законопроектов, представленных в Постоянный комитет по экономике в связи с «серым списком FATF». Правовые вопросы были окончательно урегулированы».

Программа Международного валютного фонда завершится в апреле этого года. Дальнейшие действия будут предприняты правительством и парламентом».

Ганбаттар также добавил, что по его личному мнению, нет необходимости в дальнейшей реализации программы МВФ в Монголии.

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