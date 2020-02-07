Программа МВФ в Монголии завершится в апреле этого года
CentralAsia (MNG) - Постоянный комитет по экономике парламента Монголии сообщает о мероприятиях, проведенных в ходе осенних сессий и в течение оставшейся части мандата.
Председатель Постоянного комитета по экономике парламента Жамба Ганбаатар рассказывает:
«Поддержано обсуждение законопроектов, представленных в Постоянный комитет по экономике в связи с «серым списком FATF». Правовые вопросы были окончательно урегулированы».
Программа Международного валютного фонда завершится в апреле этого года. Дальнейшие действия будут предприняты правительством и парламентом».
Ганбаттар также добавил, что по его личному мнению, нет необходимости в дальнейшей реализации программы МВФ в Монголии.