В госорганизациях Узбекистана от сотрудников требуют предоставить копии паспортов всех родственников

CentralAsia (UZ) - В Самаркандской области от медицинских работников потребовали предоставить копии паспортов всех родственников: супругов, детей, родителей, а также братьев и сестер, сообщил centralasian.org.



– Несколько дней назад в многопрофильной поликлинике, где я работаю, состоялось собрание. От всех сотрудников потребовали предоставить копии паспортов супругов, детей, родителей, братьев и сестре. Однако никто не объяснил им нам, для чего им нужны копии паспортов и кто отдал такой приказ. Нам заявили, что копии паспортов нужно предоставить в обязательном порядке, а в отношении тех, кто откажется выполнить этот приказ, будут приняты дисциплинарные меры, – сообщил 6 февраля один из врачей поликлиники в Тайлакском районе Самаркандской области.

Руководящий сотрудник Самаркандского областного управления здравоохранения, пожелавший остаться неизвестным, подтвердил слова врача районной поликлиники.

– От нас действительно требуют предоставить копии паспортов родственников. Например, одна из наших сотрудниц, вышедшая замуж за уроженца Самарканда, является уроженкой другой области. Ей приказали в выходные дни съездить в родительский дом и привезти копии паспортов родителей, а также братьев и сестер. Однако никто не дал нам ответа на вопросы о том, кто отдал подобный приказ и является ли он письменным или устным. Когда мы спросили наше руководство, нам ответили, что этот приказ поступил «сверху», – сказал сотрудник Самаркандского областного управления здравоохранения.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Узбекистана не смогли дать ответы на вопросы журналиста «Озодлика» о причинах принудительного сбора копий паспортов родственников медработников.

Стало известно, что и от сотрудников Бекабадской станции АО «Узбекистон темир йуллари» («Узбекские железные дороги») потребовали срочно предоставить копии паспортов всех родственников. По словам одного из бекабадских железнодорожников, во время собрания 5 февраля от всех работников станции потребовали сдать копии паспортов всех родственников до 15 февраля.

В руководстве Бекабадской станции подтвердили эту информацию и предоставили текст объявления, которое в ходе собрания было роздано каждому сотруднику.

В тексте объявления от сотрудников станции требуют до 15 февраля 2020 года сдать в отдел кадров копии своих паспортов, дипломов или аттестатов об окончании школы, а также копии паспортов и свидетельств о рождении (свидетельств о смерти) членов семьи и близких родственников, в частности, братьев и сестер, а также родителей супругов. В объявлении говорится, что сбор копий паспортов, а также других документов осуществляется на основании постановления кабинета министров о «Единой национальной системе труда» и приказа № 27-Н, подписанного представителем АО «Узбекистон темир йуллари» Х.Н. Хосиловым.

Один из руководящих сотрудников Бекабадской станции говорит, что принудительный сбор копий паспортов проводится под предлогом создания «Единой национальной системы труда», а на самом деле целью этого мероприятия является «установление контроля над гражданами».

– На железной дороге, в частности, на нашей станции и других объектах стратегического значения имеются спецотделы. Это отделы, напоминающие Особые отделы, созданные в советские годы. Этот отдел держит под контролем всех сотрудников и работников, а также ситуацию и весь экономический процесс на предприятии. Каждый железнодорожник понимает это и опасается предоставлять в отдел кадров копии паспортов своих близких. Мы считаем, что путем сбора копий паспортов наших родственников они хотят усилить господство этого спецотдела, – сказал один из руководящих сотрудников Бекабадской станции.

Напомним, что в середине января этого года сообщалось о том, что в городе Намангане отдел народного образования срочно поручил учителям школ предоставить копии паспортов всех родственников.