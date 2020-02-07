В Таджикистане мужчина повесился у могилы своей дочери спустя 3 дня с ёё смерти от рака

- Таджикистан, общество
- 14:06, 07 февраля 2020
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CentralAsia (TJ) - 1 февраля Гулноза Достиева, 1999 г.р., скончалась от рака. Три дня спустя после смерти дочери у ее могилы на кладбище села Виён джамаата Заргар Кушониёнского района на юге Таджикистана повесился ее отец Абдухолик Достиев, передает Ахбор.
Перед самоубийством, Достиев отправил смс своей супруге, в котором обвинил себя в том, что не смог спасти свою дочь от смерти.
- Поэтому, я тоже ухожу из жизни, ухожу к своей любимой дочери, - написал Абдухолик. Его сын побежал в сторону кладбища, чтобы остановить отца, но не успел.
Тело Абдухолика Достиева похронили 5 февраля рядом с его дочерью. Абдухолику Достиеву было 42, он работал в ГАИ города Бохтар. Абдухолик приходился племянником Абдулмаджиду Достиеву, бывшему первому заместителю спикера парламента Таджикистана и бывшему послу Таджикистана в России. Его односельчане говорят, что после смерти дочери Абдухолик Достиев находился в состоянии сильной депрессии и не хотел жить.