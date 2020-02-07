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  7 февраля 2020
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Минтруда: Уровень безработицы в Узбекистане по итогам 2019 года составил 9%

CentralAsia (UZ) -  Уровень безработицы в Узбекистане на конец 2019 года составил 9% по отношению к экономически активному населению, что на 0,3% меньше, чем в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства занятости и трудовых отношений.

По данным Министерства, количество населения, нуждающегося в трудоустройстве, составило 1 млн. 335 300 человек.

Как отмечается, уровень безработицы среди молодежи в возрасте 16−30 лет составил 15%, среди женщин — 12,8%.

В прошлом году численность рабочей силы в стране превысила 19 миллионов. Из занятых 5 миллионов 712 тысяч работают в формальном секторе экономики и 5 миллионов 368 тысяч в неформальном секторе (без учета трудящихся-мигрантов).

По данным министерства, более 2 миллионов 460 тысяч узбекистанцев уехали за границу на работу.

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