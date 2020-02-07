Эвакуированные из Китая узбекистанцы жалуются на антисанитарию и отсутствие условий в карантинном учреждении

CentralAsia (UZ) - Согласно сообщению на странице TROLL.UZ в Facebook, те, кто вернулся в Ташкент самолётами из Пекина 4 февраля, были размещены в лагере "Бустон" в Ташкентской области. Пользователи сообщили, что лагерь не был готов к приему посетителей, отсутствовали необходимые условия, а в комнатах учреждения бегали тараканы.

По решению правительственной комиссии с 4 по 6 февраля текущего года в Узбекистан было эвакуировано 584 соотечественника двумя чартерными рейсами из Пекина и одним из Уханя.

Об этом сообщил штаб по борьбе с коронавирусом при Агентстве санитарно-эпидемиологического благополучия Узбекистана.

По данным агентства, все узбекистанцы, вернувшиеся из Китая, были помещены в специальные учреждения, подготовленные по рекомендации Всемирной организации здравоохранения, где будут находиться под медицинским наблюдением в течение 14 дней (инкубационного периода).

Узбекские власти утверждают, что в этих специальных учреждениях созданы все необходимые условия для вернувшихся из Китая людей.

Однако родственники находящихся в карантине, утверждают, что их поместили в «грязные, пыльные и холодные» комнаты.