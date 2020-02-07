В Таджикистане срок службы в армии намерены сократить до 1,5 лет

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CentralAsia (TJ) - Срок службы в рядах Вооруженных сил Таджикистана может быть сокращен до полутора лет, сообщил 7 февраля замминистра юстиции республики Абдумманон Холикзода, передает Avesta.



По его словам, новую редакцию закона предложили правительству республики для изучения. В настоящее время, предложения о сокращении срока службы пока находятся на стадии рассмотрения.

Абдумманон Холикзода также отметил, что при разработке новой редакции закона учитывался вопрос искоренения понятия «облава».