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  7 февраля 2020
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В Будапеште представлена программа Международных молодежных зеленых игр

CentralAsia (MNG) -  83-й Конгресс AIPS завершился в Будапеште на которой приняли участие делегаты из 111 стран.

В конгрессе приняли участие представители ООО «Улан-Батор Спорт Менеджмент», организаторы Международных молодежных зеленых игр, в том числе директор по внешним связям Исполкома Игр П.Буяндэлгэр и советник Исполнительного комитета, журналист, Ж.Отгонцагаан.

Они предоставили информацию о структуре, организации и программе Международных молодежных зеленых игр, которые пройдут в Улан-Баторе 13-20 сентября в рамках программы ООН «Цели в области устойчивого развития-2030» и под эгидой Президента Монголии, международным спортивным журналистам.

Кроме того, президент AIPS Джанни Мерло и генеральный секретарь Юра Озмек выразили желание посетить Монголию во время фестиваля.

В программе «Молодой репортер» представит Международный молодежный фестиваль, и AIPS выразили заинтересованность в сотрудничестве с этой программой.

В конгрессе также приняли участие президент Монгольского союза спортивной прессы (МССП) Ч. Отгонбаатар и вице-президент МССП Б. Цагаанбаатар. МССП присоединился к AIPS в качестве члена в 1992 году во время 55-го Конгресса AIPS.

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