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  7 февраля 2020
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Путин подписал указ о выплате ветеранам ВОВ по 75 тыс. рублей
Парад победы
Парад победы

CentralAsia (CA) -  В честь 75-летия Победы президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате участникам Великой Отечественной войны (ВОВ). Выплаты получат россияне, проживающие в России, Латвии, Литве и Эстонии, передает "Ъ".

Единовременную выплату 75 тыс. руб. получат инвалиды и ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, вдовы и вдовцы военных, погибших в Финской и Японской войнах, в ВОВ, а также вдовы и вдовцы инвалидов и участников ВОВ. 50 тыс. руб. получат труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто. Деньги ветераны должны получить в апреле–мае.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что по состоянию на 1 ноября 2019 года в России проживают 60 842 участника и инвалида ВОВ. На обеспечение всех выплат к юбилею Победы потребуется около 60 млрд руб. Об этом ранее сообщил глава Пенсионного фонда России Максим Топилин.

В 2019 году президент подписал указ о ежегодных выплатах ветеранам ВОВ. К Дню Победы они будут ежегодно получать 10 тыс. руб.

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