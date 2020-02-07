Мы не «китайский Тайбэй», - политическая партия Тайваня после запрета Монголии на матч Taipower FC

CentralAsia (MNG) - Как сообщалось ранее, футбольная команда Taipower не сможет участвовать в матче в Монголии. Тайваньской футбольной команде, которая должна была посетить Монголию для участия в матче Кубка АФК въезд в Улан-Батор запрещён из-за ограничений в связи с коронавирусом.

Тайваньская государственная строительная партия (ТГСП) призвала отказаться от «устаревшего китайского обозначения Тайбэя» и призвала правительство использовать «команду Тайваня» и «тайваньских спортсменов» для всех спортивных соревнований после того, как Монголия запретила футбольной команде Taipower FC въезд в страну. Это привело к отмене матча Кубка Азиатской футбольной конфедерации (АФК) с Улан-Батором в среду.

Тайваньская государственная строительная партия (台灣基進) — политическая партия Китая, возглавляет зелёную коалицию, которая выступает за официальное признание независимости острова. Важным пунктом программы партии традиционно являлось проведение на Тайване референдума для изменения конституционного названия существующего там государства с «Китайская Республика» (Чжунхуа Миньго, что может также переводиться как «Республика Китай») на «Тайваньская Республика» (Тайвань Миньго, что может также переводиться как «Республика Тайвань»).

В среду, 5 февраля, АФК объявила, что отменяет предварительный раунд Кубка АФК в тот день в футбольном центре МФФ в столице страны Улан-Баторе, а также ответный матч двух сторон, запланированный на среду следующей недели в Гаосюне.

Генеральный секретарь Тайваньской государственной строительной партии, Фан Цин-жэнь сказал, что Монголия, стремясь предотвратить распространение нового коронавируса 2019 года, ввела строгие пограничные ограничения, запретив въезд всем путешественникам в страну из «китайских районов». Политик предложит включить не только Китай, Гонконг и Макао, но и Тайвань.

Министерство иностранных дел и ТГСП ранее связывались с властями Монголии через торговое представительство Тайваня в Улан-Баторе, чтобы убедить их в том, что Китайская Республика (Тайвань) является суверенной нацией, а не частью Китая. Монгольское правительство было проинформировано ТГСП о том, что вспышка коронавируса произошла в Ухане, Китай; Тайвань сдерживал распространение вируса локально; и что команда Taipower не будет останавливаться в Китае, заявили представители ассоциации.

Однако, несмотря на дипломатические заверения, а также стремление ТГСП к участию АФК, Монголия не изменила свою позицию и отмена матчей осталась в силе.

Их (монгольское) правительство ошибочно считало, что «китайский Тайбэй» находится под юрисдикцией Китая», - сказал председатель ТГСП Чэнь И Чи.

«Правительство Монголии также усердно работает, чтобы предотвратить распространение «уханьского вируса» в своей стране, но именно использование Тайванем «китайского Тайбэя» вызвало столь большую путаницу в международном сообществе, - сказал Чэнь И Чи. Настало время отказаться от устаревшего и неправильного «китайского Тайбэя» и начать использовать «Тайвань» и официально называть нашу национальную команду «Командой Тайвань» на мировой арене», -отметил он.

«Правительство и спортивные команды страны принижают себя, используя «КНР» и «Китайский Тайбэй», что вводит в заблуждение людей из других стран, считающих себя частью Китая, -сказал Чэнь И Чи. Это подходящее время для того, чтобы начать перемены и чтобы наши люди гордились нашей страной как «Тайванем» и дали миру понять, что мы отдельная и суверенная страна - что мы не являемся частью Китая», - сказал Чэнь.