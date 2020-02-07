Сколько общеобразовательных учреждений есть в Узбекистане?

CentralAsia (UZ) - Образование в Узбекистане подразделяется на дошкольное, среднее и высшее. Государством принимаются меры по совершенствованию системы образования. За последние годы было построено и реконструировано немало общеобразовательных учреждений, в том числе и в сельской местности, на 2000 год по Узбекистану насчитывалось 9726 учреждения, на 2018-2019 год 9774. Самой оснащенной общеобразовательными учреждениями в стране стал Самаркандский регион со 1225 учреждениями.

По данным Государственного Комитета по статистике Узбекистана можно рассмотреть динамику изменений в сфере количества общеобразовательных учреждений: