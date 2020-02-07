Сколько общеобразовательных учреждений есть в Узбекистане?

- Узбекистан, общество
- 16:23, 07 февраля 2020
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CentralAsia (UZ) - Образование в Узбекистане подразделяется на дошкольное, среднее и высшее. Государством принимаются меры по совершенствованию системы образования. За последние годы было построено и реконструировано немало общеобразовательных учреждений, в том числе и в сельской местности, на 2000 год по Узбекистану насчитывалось 9726 учреждения, на 2018-2019 год 9774. Самой оснащенной общеобразовательными учреждениями в стране стал Самаркандский регион со 1225 учреждениями.
По данным Государственного Комитета по статистике Узбекистана можно рассмотреть динамику изменений в сфере количества общеобразовательных учреждений:
|
2000
|
2010
|
2015
|
2018-2019
|
Узбекистан
|
9718
|
9806
|
9720
|
9774
|
Каракалпакстан
|
762
|
754
|
698
|
708
|
области:
|
Андижанская
|
744
|
742
|
743
|
746
|
Бухарская
|
531
|
539
|
537
|
539
|
Джизакская
|
526
|
554
|
541
|
544
|
Кашкадарьинская
|
1080
|
1116
|
1124
|
1122
|
Навоийская
|
375
|
361
|
355
|
358
|
Наманганская
|
669
|
689
|
686
|
695
|
Самаркандская
|
1215
|
1225
|
1224
|
1225
|
Сурхандарьинская
|
809
|
851
|
861
|
869
|
Сырдарьинская
|
314
|
304
|
299
|
300
|
Ташкентская
|
896
|
891
|
877
|
872
|
Ферганская
|
897
|
922
|
921
|
926
|
Хорезмская
|
533
|
532
|
530
|
526
|
г. Ташкент
|
367
|
326
|
324
|
344