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  7 февраля 2020
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Сколько общеобразовательных учреждений есть в Узбекистане?

CentralAsia (UZ) -  Образование в Узбекистане подразделяется на дошкольное, среднее и высшее. Государством принимаются меры по совершенствованию системы образования. За последние годы было построено и реконструировано немало общеобразовательных учреждений, в том числе и в сельской местности, на 2000 год по Узбекистану насчитывалось 9726 учреждения, на 2018-2019 год 9774. Самой оснащенной общеобразовательными учреждениями в стране стал Самаркандский регион со 1225 учреждениями.

По данным Государственного Комитета по статистике Узбекистана можно рассмотреть динамику изменений в сфере количества общеобразовательных учреждений:

2000

2010

2015

2018-2019

Узбекистан

9718

9806

9720

9774

Каракалпакстан

762

754

698

708

области:

Андижанская

744

742

743

746

Бухарская

531

539

537

539

Джизакская

526

554

541

544

Кашкадарьинская

1080

1116

1124

1122

Навоийская

375

361

355

358

Наманганская

669

689

686

695

Самаркандская

1215

1225

1224

1225

Сурхандарьинская

809

851

861

869

Сырдарьинская

314

304

299

300

Ташкентская

896

891

877

872

Ферганская

897

922

921

926

Хорезмская

533

532

530

526

г. Ташкент

367

326

324

344

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