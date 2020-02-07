В Афганистане началось строительство ЛЭП в рамках проекта CASA-1000

CentralAsia (CA) - 7 февраля на территории афганской провинции Кабул состоялась церемония открытия строительства линии электропередач в рамках регионального энергетического проекта CASA-1000, передает Afghanistan.ru.

Осуществление работ позволит осуществлять поставки электроэнергии из Кыргызстана и Таджикистана в Пакистан через афганскую территорию, что позволит Афганистану получать плату за участие в транзите.

Закладка первого камня состоялась в уезде Суроби. На мероприятии выступил президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани. В своём выступлении глава государства отметил значимость развития экономического сотрудничества в регионе, в том числе включения его страны в общерегиональную сеть электроснабжения.

Также на церемонии присутствовал глава афганской энергетической компании «Дэ Афганистан Брешна Ширкат» Аманулла Галиб, выразивший надежду на то, что осуществление проекта поспособствует восстановлению политической стабильности в стране.

Участок линии электропередач мощностью 1300 мегаватт будет проходить через провинции Кундуз, Баглан, Панджшер, Каписа, Кабул, Лагман и Нангархар. Стоимость строительных работ составит около 225 миллионов долларов – эта сумма будет предоставлена Афганистану Всемирным банком.

Ожидается, что строительство ЛЭП, над которым в стране будут работать две индийские компании, завершится в 2022 году. По оценкам специалистов «Дэ Афганистан Брешна Ширкат», ввод линии в строй позволит Афганистану ежегодно получать от транзита прибыль в размере от 45 до 50 миллионов долларов США.