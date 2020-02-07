Борьбой с коронавирусом займутся ведущие ученые мира - ВОЗ созывает международную конференцию

CentralAsia (CA) - Число новых заражений коронавирусом за минувшие сутки оказалось несколько меньше, чем аналогичные показатели предыдущих дней, однако в ВОЗ считают, что повода для оптимизма пока нет. По последним данным, в Китае заразились 28 060 человек, из них 564 скончались от болезни, передает служба новостей ООН.



За пределами КНР, в 24 странах, зарегистрировано 225 случаев и один – с летальным исходом. Комментируя последние данные о новых случаях инфицирования, директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан отметил, что пик вспышки еще не миновал. «Да, мы рады, что число новых случаев впервые снизилось, - сказал он. – Однако сейчас сложно предсказать, как будут развиваться события дальше».

По словам главы Всемирной организации здравоохранения д-ра Тедроса Гебрейесуса, о новом коронавирусе пока мало что известно. «Мы не знаем источника вспышки, мы не знаем, каков природный резервуар вируса, мы толком не понимаем, как передается инфекция и не можем оценить ее тяжесть», - сказал он на пресс-конференции в четверг.

Хотя геном вируса расшифрован, в распоряжении медиков нет ни вакцин, ни средств для лечения болезни. «Выражаясь фигурально, мы ведем бой с тенью, - считает д-р Тедрос. – Нам необходимо вывести вирус на свет, чтобы мы могли наносить более точные удары».

С этой целью глава ВОЗ собирает в Женеве ведущих ученых на специальную двухдневную конференцию по коронавирусу. Она состоится 11-12 февраля. В работе форума примут участие представители практически всех стран мира, некоторые эксперты – с помощью интернет-связи.