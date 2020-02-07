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  7 февраля 2020
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В Узбекистан из Кыргызстана пытались ввезти фальшивые $20 тысяч
Фальшивые доллары
Фальшивые доллары
// Фото из архивов Turmush

CentralAsia (UZ) -  В ходе совместного оперативного мероприятия Управления Службы государственной безопасности по Наманганской области и Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики с привлечением территориального управления Департамента при Генеральной прокуратуре Узбекистана пресечен факт введения в обращение фальшивых купюр в крупном размере. Об этом 7 февраля сообщило УзА.

Житель Алабукинского района Джалалабадской области Кыргызской Республики М. Н., 1987 года рождения, задержан в Намангане при попытке продажи 200 штук незаконно ввезенных в страну фальшивых стодолларовых купюр за 9 тысяч долларов США. Эквивалент этих фальшивых 20 тысяч долларов США в национальной валюте составляет свыше 190 миллионов сумов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Республики Узбекистан и в рамках следственных действий принимаются меры по выявлению других лиц, причастных к этому делу.

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