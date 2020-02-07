Johnson & Johnson оштрафована на $187,5 млн за асбест в детской присыпке

CentralAsia (CA) - Суд присяжных в штате Нью-Джерси признал Johnson & Johnson виновной в использовании асбеста в своей продукции, что вызвало развитие раковых заболеваний у четырех потребителей, передает "Ъ". Суд счел, что компания должна выплатить штраф в размере $750 млн, однако из-за особенностей местного законодательства эта сумма будет снижена до $187,5 млн.

Дело в том, что ранее другой суд постановил, что компания обязана выплатить этим же истцам компенсацию в размере $37,2 млн. А согласно закону штата Нью-Джерси, максимальные штрафные санкции не могут превышать сумму компенсационных выплат более чем в пять раз.

В Johnson & Johnson уже заявили, что будут обжаловать оба этих судебных решения, подчеркнув, что в ходе рассмотрения дела были допущены «многочисленные юридические ошибки, которые предоставили присяжным информацию, не соответствующую действительности, а также не дали им услышать значимые доказательства».

Для Johnson & Johnson это далеко не единственное судебное разбирательство. В настоящее время против компании подано почти 17 тыс. исков с обвинениями о непредоставлении информации о содержании в детской присыпке асбеста. Так, в марте 2019 года Верховный суд Калифорнии обязал компанию выплатить $29 млн компенсации клиентке, у которой был обнаружен рак. А в июле 2018 года суд штата Миссури приговорил компанию к рекордной компенсации по похожему делу: J&J должна была выплатить $4,7 млрд 22 женщинам, заболевшим раком