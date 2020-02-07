В Узбекистане после 20 лет тюрьмы освобождён участник терактов 1999 года в Ташкенте

CentralAsia (UZ) - 5 февраля Шавкат Мирзиёев помиловал 58 человек, которые совершили преступления «по неведению», «чистосердечно раскаялись в содеянном и твердо встали на путь исправления». В числе помилованных оказался Абдусаттор Кадыров, передает УзА.

После серии взрывов, произошедших в феврале 1999 года в Ташкенте, Кадыров был приговорен к длительному сроку лишения свободы на основании статьи 159 УК РУЗ («Попытка свергнуть конституционный строй Узбекистана»).

Абдусаттор Кадыров был признан причастным к событиям 16 февраля 1999-го.

Как отмечает издание, присоединившись к радикально настроенной группировке, стремящейся дестабилизировать Узбекистан, Кадыров подчинялся приказам лидеров этой банды и распространял листовки экстремистского содержания.

Отмечается, Кадыров был освобожден согласно указу президента спустя 20 лет.

"Когда меня задержали, я почувствовал себя героем, который чего-то достиг, — признался Кадыров. Но вскоре я понял, насколько все это фальшиво и ненужно. Я был приговорен к 21 году тюрьмы и провел 20 лет за решеткой. Не только моя жизнь, но и надежды родителей на меня, мечты и планы моей жены - все пропало. Все эти годы, я думаю, мои родные пережили это наказание вместе со мной".