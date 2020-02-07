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  7 февраля 2020
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В Кордайском районе Казахстана произошла массовая драка на межнациональной почве, - СМИ

CentralAsia (KZ) -  В селе Масанчи Кордайского района Жамбыльской области Казахстана произошла драка. В соцсетях утверждается, что конфликт произошел на межнациональной почве.

Департамент полиции Жамбылской области сообщает, что силами полиции конфликт в Кордайском районе локализован, ситуация находится под контролем.

«В селе Масанчи между жителями произошла групповая драка. Силами полиции конфликт локализован, ситуация находится под контролем», - сообщили в ведомстве.

Следственным управлением Департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по статье 293 Уголовного кодекса (Хулиганство). Устанавливаются зачинщики и участники конфликта, говорится в сообщении ведомства.

При этом, представители ДП не указали причины драки, а также не комментировали информацию о том, что ее участники были представители разных национальностей.

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