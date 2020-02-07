Видео с места конфликта между жителями в Кордайском районе Казахстана

CentralAsia (KZ) - В селе Масанчи Кордайского района Жамбыльской области Казахстана произошла драка. Пользователи соцсетей сообщают, что конфликт произошел на межнациональной почве между казахами и дунганами.

Департамент полиции Жамбылской области сообщает, что силами полиции конфликт в Кордайском районе локализован, ситуация находится под контролем.

Департамент также просит граждан доверять только официальной информации и не распространять слухи и фейковые сообщения.

