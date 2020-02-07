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  8 февраля 2020
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Видео с места конфликта между жителями в Кордайском районе Казахстана

CentralAsia (KZ) -  В селе Масанчи Кордайского района Жамбыльской области Казахстана произошла драка. Пользователи соцсетей сообщают, что конфликт произошел на межнациональной почве между казахами и дунганами.

Департамент полиции Жамбылской области сообщает, что силами полиции конфликт в Кордайском районе локализован, ситуация находится под контролем.

Департамент также просит граждан доверять только официальной информации и не распространять слухи и фейковые сообщения.

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Кордайда болып жатыр дейди #кордай #тараз #алматы #шымкент #нурсултан #новости #дунгане #шок

Публикация от jasstar (@jas_star.kz)7 Фев 2020 в 6:08 PST

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