Видео с места конфликта между жителями в Кордайском районе Казахстана
- Казахстан, происшествия
- 22:54, 07 февраля 2020
- Просмотров: 3036
- Обновлено: 23:01, 07 февраля 2020
CentralAsia (KZ) - В селе Масанчи Кордайского района Жамбыльской области Казахстана произошла драка. Пользователи соцсетей сообщают, что конфликт произошел на межнациональной почве между казахами и дунганами.
Департамент полиции Жамбылской области сообщает, что силами полиции конфликт в Кордайском районе локализован, ситуация находится под контролем.
Департамент также просит граждан доверять только официальной информации и не распространять слухи и фейковые сообщения.
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