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  8 февраля 2020
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Президент Казахстана прокомментировал конфликт между жителями в Кордайском районе
Предыстория: Видео с места конфликта между жителями в Кордайском районе Казахстана

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал конфликт в Кордайском районе.

- В Кордайском районе Жамбылской области произошла групповая драка из хулиганских побуждений. Этим попытались воспользоваться провокаторы. Полиция нормализовала ситуацию, она взята под контроль. Виновные в нарушении общественного порядка будут привлечены к ответственности, - написал президент в Twitter.

В селе Масанчи Кордайского района Жамбыльской области Казахстана произошла драка. Пользователи соцсетей сообщают, что конфликт произошел между казахами и дунганами.

Департамент полиции Жамбыльской области просит граждан доверять только официальной информации и не распространять слухи и фейковые сообщения.

Казахстанское село Масанчи является приграничным и находится у границы с Кыргызстаном. С городом Токмок его разделяет река Чу.

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