Президент Казахстана прокомментировал конфликт между жителями в Кордайском районе

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал конфликт в Кордайском районе.

- В Кордайском районе Жамбылской области произошла групповая драка из хулиганских побуждений. Этим попытались воспользоваться провокаторы. Полиция нормализовала ситуацию, она взята под контроль. Виновные в нарушении общественного порядка будут привлечены к ответственности, - написал президент в Twitter.

В селе Масанчи Кордайского района Жамбыльской области Казахстана произошла драка. Пользователи соцсетей сообщают, что конфликт произошел между казахами и дунганами.

Департамент полиции Жамбыльской области просит граждан доверять только официальной информации и не распространять слухи и фейковые сообщения.



Казахстанское село Масанчи является приграничным и находится у границы с Кыргызстаном. С городом Токмок его разделяет река Чу.



