[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 февраля 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Полиция прокомментировала информацию об инциденте в Казахстане
Продолжение: Президент Казахстана прокомментировал конфликт между жителями в Кордайском районеПредыстория: Массовые беспорядки в Казахстане произошли у границы с Кыргызстаном

CentralAsia (KZ) -  В пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области прокомментировали информацию об инциденте в селе Масанчи Кордайского района, передает Tengrinews.kz.

"В селе Масанчи между жителями произошла групповая драка. Силами полиции конфликт локализован, ситуация находится под контролем", - сообщили в ведомстве.

Следственным управлением Департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по статье 293 УК РК "Хулиганство". Устанавливаются зачинщики и участники конфликта.

Департамент полиции Жамбылской области просит граждан доверять только официальной информации и не распространять слухи и фейковые сообщения.

"Предупреждаем, что за распространение недостоверной информации, в том числе через социальные сети и мессенджеры, предусмотрена уголовная ответственность", - подчеркнули в Департаменте полиции.

print
  • На территории Устюртского заповедника в Казахстане фотоловушка запечатлела леопарда (фото)
  • В Таджикистане мужчина повесился у могилы своей дочери спустя 3 дня с ёё смерти от рака
  • Президент Казахстана прокомментировал конфликт между жителями в Кордайском районе



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com