Полиция прокомментировала информацию об инциденте в Казахстане

- Казахстан, происшествия
- 10:04, 08 февраля 2020
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|Продолжение: Президент Казахстана прокомментировал конфликт между жителями в Кордайском районе
|Предыстория: Массовые беспорядки в Казахстане произошли у границы с Кыргызстаном
CentralAsia (KZ) - В пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области прокомментировали информацию об инциденте в селе Масанчи Кордайского района, передает Tengrinews.kz.
"В селе Масанчи между жителями произошла групповая драка. Силами полиции конфликт локализован, ситуация находится под контролем", - сообщили в ведомстве.
Следственным управлением Департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по статье 293 УК РК "Хулиганство". Устанавливаются зачинщики и участники конфликта.
Департамент полиции Жамбылской области просит граждан доверять только официальной информации и не распространять слухи и фейковые сообщения.
"Предупреждаем, что за распространение недостоверной информации, в том числе через социальные сети и мессенджеры, предусмотрена уголовная ответственность", - подчеркнули в Департаменте полиции.