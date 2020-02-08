Полиция прокомментировала информацию об инциденте в Казахстане

CentralAsia (KZ) - В пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области прокомментировали информацию об инциденте в селе Масанчи Кордайского района, передает Tengrinews.kz.

"В селе Масанчи между жителями произошла групповая драка. Силами полиции конфликт локализован, ситуация находится под контролем", - сообщили в ведомстве.

Следственным управлением Департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по статье 293 УК РК "Хулиганство". Устанавливаются зачинщики и участники конфликта.

Департамент полиции Жамбылской области просит граждан доверять только официальной информации и не распространять слухи и фейковые сообщения.

"Предупреждаем, что за распространение недостоверной информации, в том числе через социальные сети и мессенджеры, предусмотрена уголовная ответственность", - подчеркнули в Департаменте полиции.