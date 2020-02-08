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  8 февраля 2020
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Пограничники Кыргызстана усилили охрану в связи с инцидентом в Казахстане

CentralAsia (KZ) -  Пограничники Кыргызстана, дислоцированные на кыргызско-казахстанской границе, переведены на усиленный вариант несения службы из-за обострения ситуации в селе в приграничном районе Казахстана. Об этом в ночь с 7 на 8 февраля сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Кыргызстана.

"В связи с обострением ситуации в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана, граничащем с территорией Чуйской области, пункты пропуска и подразделения ГПС, дислоцированные на границе, переведены на усиленный вариант несения службы", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве сообщили, что обстановка на кыргызско-казахстанском участке государственной границы стабильная.

Ранее стало известно, что в пятницу, 7 февраля, в селах Сортобе и Масанчи Кордайского района Жамбылской области Казахстана произошли нападение на полицейских и массовая драка.

Села Сортобе и Масанчи являются приграничными. Они находятся у границы с Кыргызстаном. С кыргызским городом Токмок их разделяет река Чу.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на ситуацию, отметив, что конфликтом попытались воспользоваться провокаторы. "Полиция нормализовала ситуацию, она взята под контроль", - заявил глава государства.

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