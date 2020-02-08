В Антарктиде зафиксирована аномально высокая температура (видео)

CentralAsia (CA) - Аргентинские метеорологи зафиксировали в Антарктиде рекордно высокую температуру за всю историю наблюдений, сообщила аргентинская национальная метеорологическая служба в Twitter. Глава метеорологического центра аргентинской базы Марамбио, капитан Маурисио Николас Лауриси заявил, что в четверг, 6 января, на научно-исследовательской станции Эсперанса были зафиксированы +18,3 °C, передает РИА Новости.



Отмечается, что это исторически рекордный с 1967 года показатель. По словам Лауриси, такая погода продержится в течение еще нескольких дней.

"Это может быть связано с глобальным потеплением", - приводит газета Clarin слова представителя метеорологической службы Аргентины Синди Фернандес.

На другой станции, Марамбио, также был зафиксирован температурный рекорд в 14,1 °C.

Антарктида простирается на 14 миллионов квадратных километров и полностью покрыта снегом и льдом. Средняя годовая температура на территории Антарктиды варьируется от 10 до 60 градусов ниже нуля. По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), климат Антарктического полуострова – крупнейшего на континенте – один из наиболее быстро изменяющихся на планете. За последние 50 лет средняя температура поверхности на полуострове повысилась почти на 3 °C. Самая высокая температура для "региона Антарктика" (по определению ВМО и ООН, все земли и лед к югу от 60 ° ю.ш.) 19,8 °С наблюдалась 30 января 1982 года на научно-исследовательской станции Сигни, Борге Bay на острове Сигни.