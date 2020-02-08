Брифинг по ситуации в Кордайском районе Казахстана дважды перенесен

- Казахстан, происшествия
- 10:58, 08 февраля 2020
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- Обновлено: 11:01, 08 февраля 2020
|Продолжение: Пограничники Кыргызстана усилили охрану в связи с инцидентом в Казахстане
|Предыстория: Массовые беспорядки в Казахстане произошли у границы с Кыргызстаном
CentralAsia (KZ) - Брифинг по ситуации в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана вновь перенесен - теперь он назначен на 12 часов. Изначально сообщалось, что брифинг пройдет в 10 часов утра, а после его переносили на 11 утра. Не объявлено также, кто выступит спикерами.
Официальных комментариев акимат Жамбыльской области не предоставляет, ссылаясь на предстоящий брифинг.
Напомним, что в пятницу, 7 февраля, в селах Сортобе и Масанчи Кордайского района Жамбылской области Казахстана произошли нападение на полицейских и массовая драка.
Села Сортобе и Масанчи являются приграничными. Они находятся у границы с Кыргызстаном. С кыргызским городом Токмок их разделяет река Чу.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на ситуацию, отметив, что конфликтом попытались воспользоваться провокаторы.
- Полиция нормализовала ситуацию, она взята под контроль, - заявил глава государства.