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  8 февраля 2020
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Брифинг по ситуации в Кордайском районе Казахстана дважды перенесен
Продолжение: Пограничники Кыргызстана усилили охрану в связи с инцидентом в КазахстанеПредыстория: Массовые беспорядки в Казахстане произошли у границы с Кыргызстаном

CentralAsia (KZ) -  Брифинг по ситуации в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана вновь перенесен - теперь он назначен на 12 часов. Изначально сообщалось, что брифинг пройдет в 10 часов утра, а после его переносили на 11 утра. Не объявлено также, кто выступит спикерами.

Официальных комментариев акимат Жамбыльской области не предоставляет, ссылаясь на предстоящий брифинг.

Напомним, что в пятницу, 7 февраля, в селах Сортобе и Масанчи Кордайского района Жамбылской области Казахстана произошли нападение на полицейских и массовая драка.

Села Сортобе и Масанчи являются приграничными. Они находятся у границы с Кыргызстаном. С кыргызским городом Токмок их разделяет река Чу.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на ситуацию, отметив, что конфликтом попытались воспользоваться провокаторы.

- Полиция нормализовала ситуацию, она взята под контроль, - заявил глава государства.

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