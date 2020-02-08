Как выглядит обстановка в Кордайском районе на данный момент? (видео)
- Казахстан, происшествия
- 11:09, 08 февраля 2020
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CentralAsia (KZ) - 7 февраля в селах Сортобе и Масанчи Кордайского района Жамбылской области Казахстана произошли нападение на полицейских и массовая драка.
Села Сортобе и Масанчи являются приграничными. Они находятся у границы с Кыргызстаном. С кыргызским городом Токмок их разделяет река Чу.
Позже стало известно, что пограничники Кыргызстана, дислоцированные на кыргызско-казахстанской границе, переведены на усиленный вариант несения службы из-за обострения ситуации в селе в приграничном районе Казахстана.