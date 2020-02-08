Как выглядит обстановка в Кордайском районе на данный момент? (видео)

CentralAsia (KZ) - 7 февраля в селах Сортобе и Масанчи Кордайского района Жамбылской области Казахстана произошли нападение на полицейских и массовая драка.

Села Сортобе и Масанчи являются приграничными. Они находятся у границы с Кыргызстаном. С кыргызским городом Токмок их разделяет река Чу.

Позже стало известно, что пограничники Кыргызстана, дислоцированные на кыргызско-казахстанской границе, переведены на усиленный вариант несения службы из-за обострения ситуации в селе в приграничном районе Казахстана.



