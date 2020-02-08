Погранслужба КНБ Казахстана опровергает слухи о закрытии кыргызско-казахстанского участка границы

CentralAsia (KZ) - Информацию о закрытии участка границы между Казахстаном и Кыргызстаном из-за обострения ситуации в Кордайском районе Жамбылской области опровергли в погранслужбе КНБ РК.

В пресс-службе ведомства сообщили, что граница открыта и работает в штатном режиме.

Ранее в погранслужбе КНБ Кыргызстана информировали о переводе пунктов пропуска и дислоцированных на кыргызско-казахстанской госгранице подразделений ГПС КР на усиленный вариант несения службы.

Тем временем, в социальных сетях появилось видео из села Масанчи, передает Baigenews. На кадрах видны обгоревшие дома. Некоторые из них продолжают тлеть.