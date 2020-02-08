На алматинской барахолке ввели усиленный режим (фото, видео)

- Казахстан, происшествия
- 11:43, 08 февраля 2020
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- Обновлено: 12:00, 08 февраля 2020
CentralAsia (KZ) - На алматинской барахолке наблюдается усиленный режим. Информация об этом появилась в телеграм-канале НЕХабар.
По данным канала, "все рынки алматинской барахолки оцеплены, а рядом можно увидеть колонны с сотрудниками полиции и Национальной гвардии".
Издание vlast.kz сообщает о том, что полицейские причиной «усиленного режима» называют противопожарные учения (а не с конфликт в Кордае и о его возможное продолжение в Алматы), хотя пока ни одной пожарной машины рядом с рынками не замечено.
Сообщается, что на барахолке в Алматы объявлен "Санитарный день". По данным местных СМИ не работают и рынки: "Байсат", "Барлык", "Ялян", "Рахат", "Барыс", "Алатау", "Болашак", "Мизам", "Арлан", "Ожет", "Ак-Булак" и "Кенжехан".
В жилом массиве рядом с рынками также большое скопление силовиков.
Паблик kris_p_brothers_official опубликовало видео, на котором военная и полицейская техника заезжает на парковку одного из торговых центров.
Не исключено, что данная мера принята с профилактической целью, так как в мессенджерах с вечера 7 февраля распространяют сообщения с призывами устроить беспорядки на барахолке.
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Что-то происходит☝? @qriim_mvdrk обратите внимание, кажется это район Барахолки @kris.p.almaty.official