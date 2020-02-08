На алматинской барахолке ввели усиленный режим (фото, видео)

CentralAsia (KZ) - На алматинской барахолке наблюдается усиленный режим. Информация об этом появилась в телеграм-канале НЕХабар.

По данным канала, "все рынки алматинской барахолки оцеплены, а рядом можно увидеть колонны с сотрудниками полиции и Национальной гвардии".

Издание vlast.kz сообщает о том, что полицейские причиной «усиленного режима» называют противопожарные учения (а не с конфликт в Кордае и о его возможное продолжение в Алматы), хотя пока ни одной пожарной машины рядом с рынками не замечено.

Сообщается, что на барахолке в Алматы объявлен "Санитарный день". По данным местных СМИ не работают и рынки: "Байсат", "Барлык", "Ялян", "Рахат", "Барыс", "Алатау", "Болашак", "Мизам", "Арлан", "Ожет", "Ак-Булак" и "Кенжехан".

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В жилом массиве рядом с рынками также большое скопление силовиков.

Паблик kris_p_brothers_official опубликовало видео, на котором военная и полицейская техника заезжает на парковку одного из торговых центров.

Не исключено, что данная мера принята с профилактической целью, так как в мессенджерах с вечера 7 февраля распространяют сообщения с призывами устроить беспорядки на барахолке.