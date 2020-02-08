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  8 февраля 2020
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Около 60 человек пострадали в результате инцидента в Кордайском районе Казахстана, есть погибшие, - неофициальные данные
фото из соцсетей
фото из соцсетей

CentralAsia (KZ) -  По неподтвержденным данным в Кордайскую больницу Казахстана поступило 60 человек с различными ранениями, в том числе - огнестрельными.

Президент Казахстана выразил соболезнование погибшим, но точного количества не назвал. Брифинг по ситуации в Кордайском районе откладывается с 10 утра. Кто выступит спикером пока неизвестно.

Гендиректор КазТаг Асет Матаев со ссылкой на председателя ассоциации дунганов сообщает об 11 погибших.

Конфликт между жителями произошел 7 февраля. Пользователи соцсетей сообщают, что инцидент произошел на межнациональной почве между казахами и дунганами.

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