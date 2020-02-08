8 человек погибли, несколько десятков пострадали в результате инцидента в Кордайском районе, - официально

CentralAsia (KZ) - В Кордайском районе Жамбылской области Казахстана в результате беспорядков погибли 8 человек и несколько десятков пострадали. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев во время брифинга в Службе Центральных коммуникаций.

По предварительным данным, в результате беспорядков повреждены более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомашины. 47 человек были задержаны и доставлены в отдел полиции, изъято два охотничьих ружья.

Сообщается, что на данный момент ситуация стабилизировалась.

Напомним, что конфликт между жителями произошел 7 февраля. Пользователи соцсетей сообщают, что инцидент произошел на межнациональной почве между казахами и дунганами.

Все новости по данной теме можно прочить здесь.



