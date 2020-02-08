8 человек погибли, несколько десятков пострадали в результате инцидента в Кордайском районе, - официально
- Казахстан, происшествия
- 12:15, 08 февраля 2020
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- Обновлено: 12:18, 08 февраля 2020 КыргызчаEnglish
CentralAsia (KZ) - В Кордайском районе Жамбылской области Казахстана в результате беспорядков погибли 8 человек и несколько десятков пострадали. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев во время брифинга в Службе Центральных коммуникаций.
По предварительным данным, в результате беспорядков повреждены более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомашины. 47 человек были задержаны и доставлены в отдел полиции, изъято два охотничьих ружья.
Сообщается, что на данный момент ситуация стабилизировалась.
Напомним, что конфликт между жителями произошел 7 февраля. Пользователи соцсетей сообщают, что инцидент произошел на межнациональной почве между казахами и дунганами.
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