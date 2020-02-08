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  8 февраля 2020
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Подробности конфликта в Кордайском районе Казахстана (видео)

CentralAsia (KZ) -  8 февраля в Службе центральных коммуникаций прошел брифинг по событиям в Кордайской области Казахстана.

- 7 февраля в 19.00 в ДП поступила информация о том, что на окраине села Кордайского района собралось около 70 агрессивно настроенных жителей, которые из хулиганских побуждений начали групповую драку. На место прибыли сотрудники Кордайского РОВД. Одновременно провокаторы и очевидцы конфликта снимали происходящее. Через социальные сети они призывали граждан к противозаконным действиям. Это привело к эскалации конфликта и увеличения количество участников групповой драки. В результате из соседних населенных пунктов прибыло еще около 300 человек, - рассказал глава МВД Тургумбаев.

В Кордайском районе Жамбылской области Казахстана в ходе беспорядков повреждено более 30 частных домов, 15 торговых объектов и 23 автомобиля.

47 человек задержаны. У них изъяты 2 охотничьих ружья.

В результате беспорядков погибли 8 человек и несколько десятков пострадали.

- В настоящее время ситуация в Кордайском районе Жамбылской области стабилизирована, - заключил Тургумбаев.

Как сообщалось ранее, конфликт между жителями произошел 7 февраля. Пользователи соцсетей сообщают, что инцидент произошел на межнациональной почве между казахами и дунганами.

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