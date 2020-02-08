Среди погибших в ходе беспорядков есть сотрудник полиции, - глава МВД Казахстана

CentralAsia (KZ) - По словам министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева, в ходе беспорядков в Кордайском районе Жамбылсой области, произошедших 7 февраля, среди погибших оказался сотрудник полиции.

Ерлан Тургумбаев сообщил в ходе брифинга в МВД, что 7 февраля в 19.00 в дежурную часть ДП Жамбылской области поступила информация о групповой драке с участием 70 человек.

"Провокаторы и очевидцы конфликта снимали драку на видео и распространили их в соцсети. При этом призывали граждан к противоправным действиям. После этого прибыли на место конфликта 300 человек из соседних населенных пунктов.

Хулиганы бросали камни друг в друга. Применяли металлические предметы. Применили также огнестрельное оружие», - сказал глава МВД.

Позже конфликтом также были охвачены села Аукатты и Булан Батыр.

По периметру населенных пунктов, а также на въездах к ним, на автодорогах были выставлены блокпосты.

Кроме того, двое сотрудников правоохранительных органов получили огнестрельные ранения.

Напомним, конфликт между жителями произошел 7 февраля. Пользователи соцсетей сообщают, что инцидент произошел на межнациональной почве между казахами и дунганами.