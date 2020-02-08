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  8 февраля 2020
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Причиной массовых беспорядков на юге Казахстана стал бытовой конфликт, - министр информации РК

CentralAsia (KZ) -  Причиной массовых беспорядков на юге Казахстана стал бытовой конфликт, заявил министр информации и общественного развития республики Даурен Абаев.

Напомним, конфликт между жителями произошел 7 февраля. Пользователи соцсетей сообщают, что инцидент произошел на межнациональной почве между казахами и дунганами.

По официальным данным, 8 человек погибли, несколько десятков пострадали в результате инцидента в Кордайском районе.

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