Причиной массовых беспорядков на юге Казахстана стал бытовой конфликт, - министр информации РК

CentralAsia (KZ) - Причиной массовых беспорядков на юге Казахстана стал бытовой конфликт, заявил министр информации и общественного развития республики Даурен Абаев.

Напомним, конфликт между жителями произошел 7 февраля. Пользователи соцсетей сообщают, что инцидент произошел на межнациональной почве между казахами и дунганами.

По официальным данным, 8 человек погибли, несколько десятков пострадали в результате инцидента в Кордайском районе.

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