Режим ЧС в Казахстане не вводился, - министр информации РК

CentralAsia (KZ) - Отвечая на вопросы журналистов, министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев сообщил, что режим ЧС из-за произошедшего в селе Масанчи Кордайского района не вводился.

Абаев отметил, что это был бытовой конфликт, и попросил набраться терпения до конца следствия.