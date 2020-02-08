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  8 февраля 2020
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Режим ЧС в Казахстане не вводился, - министр информации РК

CentralAsia (KZ) -  Отвечая на вопросы журналистов, министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев сообщил, что режим ЧС из-за произошедшего в селе Масанчи Кордайского района не вводился.

Абаев отметил, что это был бытовой конфликт, и попросил набраться терпения до конца следствия.

Напомним, конфликт между жителями произошел 7 февраля. Пользователи соцсетей сообщают, что инцидент произошел на межнациональной почве между казахами и дунганами.

По официальным данным, 8 человек погибли, несколько десятков пострадали в результате инцидента в Кордайском районе.

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