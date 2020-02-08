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  8 февраля 2020
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Пункты пропуска работают в штатном режиме, - погранслужба Казахстана

CentralAsia (KZ) -  В Сети набирает обороты видео, на котором жители Жамбылской области якобы массово покидают страну, передает zakon.kz.

После вчерашнего, люди покидают страну, - сказано в описании к видео.

В пресс-службе ПС КНБ РК рассказали, что сейчас происходит на границе.

Пункты пропуска работают в штатном режиме. Увеличения или уменьшения потока граждан не наблюдается, - сказали в погранслужбе.

В ведомстве добавили, что в выходные дни обычно наблюдается увеличение пассажиропотока.

Также сообщается, что усиления несения службы не было.

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