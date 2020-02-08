Опубликованы имена погибших в ходе беспорядков в селе Масанчи в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Данные дунганского сообщества совпадают с информацией, озвученной министерством внутренних дел Казахстана: восемь погибших.



Алматинский филиал Казахстанского общества дунган предоставил имена и данные погибших во время массовой драки в Кордайском районе Жамбылской области, передает zakon.kz.

Имена погибших:

Исыров Баху, 1988 года рождения

Чонтей Абдула, 1986 года рождения

Харсанов Рам

Ясыров Малик, учитель казахского языка и информатики средней школы №17 села Сортобе

Шисыр Рахим

Хишанло Сулейман

Лохаш Лугмар (село Булар Батыр)

Киров Исхар (село Булар Батыр).

Вечером 7 февраля в социальных сетях распространили видео драки в селе Масанчи Жамбылской области.

8 февраля на брифинге в Нур-Султане стало известно, что 7 февраля в 19.00 в окраине села Кордайского района собралось около 70 агрессивно настроенных жителей, которые начали групповую драку. В ходе массовой драки погибли восемь человек и более 40 пострадали. По предварительным данным, в результате беспорядков повреждены более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомашины. 47 человек были задержаны и доставлены в отдел полиции, изъято два охотничьих ружья.

В связи с этим президент выразил искренние соболезнования родным и близким погибших граждан, и сделал ряд поручений.

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