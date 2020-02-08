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  8 февраля 2020
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Ассамблея народа Казахстана призвала не поддаваться на провокации

CentralAsia (KZ) -  Ассамблея народа Казахстана выступила с заявлением по событиям в Жамбылской области, в котором призывает людей не поддаваться на провокации.

“Ассамблея народа Казахстана приносит искренние соболезнования родным и близких погибших, желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Глава государства дал исчерпывающие поручения по преодолению последствий конфликта.

Мы обращаемся к народу Казахстана с призывом поддержать эти усилия и оказать всяческую поддержку их реализации.

В соответствии с этими поручениями Ассамблея во всех регионах страны организовала разъяснительную работу, собрания с этнокультурными объединениями.
Члены Ассамблеи выражают общее мнение, что преступления не имеют национальности, а все виновные должны быть установлены и понести наказание в соответствии с законом.

Поэтому сегодня самая главная задача - не поддаваться на провокации, не допускать обвинений целых национальностей в проступках, совершенных отдельными представителями.

Ассамблея выражает уверенность в мудрости народа и призывает воздержаться наших граждан, прежде всего, молодых людей от необдуманных слов и дел, способных нанести ущерб миру и согласию в стране, повредить им самим.

Убеждены - народ Казахстана всегда был и останется образцом братского отношения друг к другу. Во имя общего будущего наших детей мы не должны допустить разжигания национальной розни", - говорится в тексте организации.

Напомним, что конфликт между жителями в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана произошел 7 февраля. Пользователи соцсетей сообщали, что инцидент произошел на межнациональной почве между казахами и дунганами.

По официальным данным, в результате инцидента 8 человек погибли, несколько десятков пострадали.

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