Ассамблея народа Казахстана призвала не поддаваться на провокации

CentralAsia (KZ) - Ассамблея народа Казахстана выступила с заявлением по событиям в Жамбылской области, в котором призывает людей не поддаваться на провокации.

“Ассамблея народа Казахстана приносит искренние соболезнования родным и близких погибших, желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Глава государства дал исчерпывающие поручения по преодолению последствий конфликта.

Мы обращаемся к народу Казахстана с призывом поддержать эти усилия и оказать всяческую поддержку их реализации.

В соответствии с этими поручениями Ассамблея во всех регионах страны организовала разъяснительную работу, собрания с этнокультурными объединениями.

Члены Ассамблеи выражают общее мнение, что преступления не имеют национальности, а все виновные должны быть установлены и понести наказание в соответствии с законом.

Поэтому сегодня самая главная задача - не поддаваться на провокации, не допускать обвинений целых национальностей в проступках, совершенных отдельными представителями.

Ассамблея выражает уверенность в мудрости народа и призывает воздержаться наших граждан, прежде всего, молодых людей от необдуманных слов и дел, способных нанести ущерб миру и согласию в стране, повредить им самим.

Убеждены - народ Казахстана всегда был и останется образцом братского отношения друг к другу. Во имя общего будущего наших детей мы не должны допустить разжигания национальной розни", - говорится в тексте организации.

Напомним, что конфликт между жителями в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана произошел 7 февраля. Пользователи соцсетей сообщали, что инцидент произошел на межнациональной почве между казахами и дунганами.

По официальным данным, в результате инцидента 8 человек погибли, несколько десятков пострадали.



