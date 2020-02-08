Что произошло в селе Масанчи в Казахстане? (Хронология)

CentralAsia (KZ) - 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области произошел конфликт, в результате которого погибло восемь человек, десятки ранены, ряд домов, автомобилей и объектов торговли сожжены, а часть дунган по некоторым сообщениям прямо сейчас покидает территорию Казахстана. Издание The Village собрали хронологию событий.

7 февраля

~ 14:10

Полицейские в селе Сартобе остановили подозрительный автомобиль. В результате проверки оказалось, что у водителя отсутствует ряд документов. Полицейские сообщили о необходимости проехать в полицейский участок, но водитель отказался и уехал. Полицейские начали погоню. По ее завершении рядом с домом нарушителя на полицейских напали местные жители, по некоторым сообщениям — родственники нарушителя. Ситуацию осложнил межэтнический фактор — водитель был дунганином, полицейские — казахами. Двух участников конфликта водворили в изолятор временного содержания.

~ 16:00

В социальных сетях появляются первые фотографии и видео конфликта из села. На них видно, что некоторые дома подожгли, а на улицах массовые скопления людей. После распространения видео в село приехали около 300 человек из других населенных пунктов.

~ 19:00

В полицию стали поступать сообщения о массовой драке в соседнем с Сартобе селе Масанчи. В село направляют дополнительные наряды полиции.

~ 22:15

Председатель ассоциации дунган Казахстана Хусей Дауров сообщил, что в селе подожжены дома, в людей стреляют и избивают. Несмотря на заявления полиции о контроле ситуации, Дауров сообщает, что ситуация только ухудшается.

~23:30

В полиции сообщают, что конфликт локализован. Однако в сети продолжают появляться видео, на которых, возможно, запечатлены кадры погромов из села. Также полиция призвала не распространять слухи и информацию, несоответствующую действительности.

23:33

Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал события в своем твиттере, сказав, что ситуация взята под контроль.

8 февраля

00:22

По сообщению 24.kg, Кыргызстан усилил контроль на границе с Казахстаном. Погранслужба КР уточнила, что в связи с обострением ситуации в Кордайском районе Жамбылской области, граничащей с территорией Чуйской области Кыргызстана, пункты пропуска, а также подразделения ГПС КР, дислоцированные на кыргызско-казахстанской госгранице, переведены на усиленный вариант несения службы. Тем временем, Погранслужба Казахстана не сообщала о подобных усилениях.

01:56

В Казахстане наблюдаются сбои в работе мессенджера WhatsApp.

10:32

Полиция и национальная гвардия оцепили район многочисленных рынков на Северном кольце в Алматы, известный как «барахолка». Не работает и крупнейший рынок «Ялян». Сотрудник полиции заявил, что оцепление связано с противопожарными учениями, а не с конфликтом в Кордае. При этом пожарных машин рядом с «Яляном» не видно. Рынок «Алатау» сообщает посетителям, что закрыт на «санитарные дни» и откроется в следующий вторник. Другие рынки тоже закрыты.

11:43

Касым-Жомарт Токаев выступил с заявлениями по поводу конфликта. Он поручил ждать правительственную комиссию по ликвидации последствий событий в Кордайском районе под председательством заместителя премьер-министра Бердибека Сапарбаева.

11:56

В СМИ появляется информация, что в результате конфликта погибли 11 человек.

12:10

По сообщениям министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, восемь человек погибли, несколько десятков получили телесные повреждения и огнестрельные ранения в результате беспорядков в ряде населенных пунктов Кордайского района Жамбылской области.

На брифинге сцк министр сказал, что 7 февраля в 19:00 в дежурную часть департамента полиции Жамбылской области поступило сообщение, что на окраине села Масанчи Кордайского района собралось около 70 агрессивно настроенных жителей, началась драка. На место прибыли сотрудники Кордайского РОВД, а «провокаторы и очевидцы конфликта снимали происходящее на видео, через мессенджеры и социальные сети они призывали граждан к противозаконным действиям».

«Это привело к эскалации конфликта и увеличению количества участников групповой драки. В результате из соседних населенных пунктов прибыло еще около 300 человек».

По словам Тургумбаева, что в село Масанчи были направлены дополнительные силы полиции, но участники драки оказали им активное сопротивление. «Хулиганы применили металлические предметы, камни, огнестрельное оружие. Позже конфликтами также были охвачены села Аухатты и Булан-Батыр. По периметру населенных пунктов и подъездов к ним на автодорогах были выставлены блок-посты».

В результате хулиганских действий, по предварительным данным, было повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли, 23 автомашины. «На месте ведется осмотр. Создана следственно-оперативная группа, на место выезжали мой заместитель и первый замгенпрокуропа. Конфликт был локализован, 47 человек задержаны, у них изъято два охотничьих ружья».

По словам министра, все виновные будут привлечены к ответственности, досудебное расследование ведется по статье 272 (организация и участие в массовых беспорядках) и 99 (убийство) УК РК, а для обеспечения общественной безопасности в населенном пункте патрулируют сотрудники полиции и Нацгвардии. По периметру населенных пунктов выставлены блокпосты.

«В настоящее время ситуация стабилизирована», — заявил Тургумбаев.

12:10

На этом же брифинге министр информации и общественного развития Даурен Абаев добавил, что произошла трагедия, погибли люди и это стало возможным в том числе «благодаря провокаторам, которые подстрекали перевести бытовой конфликт в межэтническую плоскость». «Любая информация, распространяемая в СМИ должна отвечать главному критерию – критерию достоверности. Всю информацию достоверную мы вам предоставим», – сказал министр.

Заместитель генпрокурора Булат Дембаев на брифинге отметил, что Конституция Республики Казахстан запрещает любые действия, способные нарушить межнациональное согласие, и что несоблюдение данного требования Конституции влечет уголовную ответственность за умышленные действия по возбуждению национальной вражды и розни, организацию массовых беспорядков и распространение заведомо ложной информации. Дембаев добавил, что «в этой связи призываю граждан сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и не способствовать распространению сведений, не соответствующих действительности».

12:28

Касым-Жомарт Токаев публикует твит, в котором сообщил, что в результате конфликта в селе есть погибшие и выразил соболезнования родственникам погибших. Полиция и Национальная гвардия, по словам Токаева, взяли ситуацию под контроль.

12:51

По заявлениям министра информации и общественного развития Абаева, причиной беспорядков стал «бытовой конфликт». «Это бытовой конфликт. Сейчас идут следственные мероприятия. По их завершении, полицейские сообщат вам, что там происходило поминутно. В том числе отвечать на вопрос: кто виноват, почему это произошло», — сказал министр.

Министр также сообщил, что усиление мер безопасности у алматинского рынка, связано с конфликтом в Жамбылской области. Ранее в социальных сетях распространялись призывы к беспорядкам на территории барахолки.

13:19

В поселке «Заря Востока», в котором в основном проживают уйгурская и дунганская диаспоры, наблюдается полицейское усиление. Магазины закрыты людей почти нет, у мечети стоит микроавтобус с силовиками. По заявлениям одних полицейских, в поселке проходят учения, других — охрана общественного порядка.

13:40

В социальных сетях появляются видео, на которых, предположительно запечатлены дунгане, уезжающие из сел, где случился конфликт и переходящие границу с Кыргызстаном.

13:43

По сообщениям некоторых СМИ, в период беспорядков в южной части Казахстана наблюдались перебои в работе мессенджера WhatsApp. Однако, с использованием VPN, приложение работало.

14:14

В результате погромов в Жамбылской области, 18 человек обратились в кыргызскую больницу, 17 из них — граждане Кыргызстана.

16:16

Председатель ассоциации дунган Казахстана Хусей Дауров сообщил имена восьмерых погибших прошлой ночью.

Из официальных данных о погибших известно немного — один из них учитель казахского языка и информатики средней школы №17 села Сортобе Ясыров Малик, двое — Лохаш Лугман и Киров Исхар — проживали в селе Булар Батыр. Также погибли 31-летний Исыров Баху и 33-летний Чонтей Абдула. Об остальных погибших известны только имена: Харсанов Рам, Шисыр Рахим и Хишанло Сулейман.

17:40

Из 47 задержанных 44 отпустили, передает Tengrinews со ссылкой на заместителя премьер-министра Бердибека Сапарбаева. Сапарбаев рассказал это на встрече со старейшинами сел Масанчи и Сортобе. Почему задержанных отпустили не сообщается.

18:20

О состоянии пострадавших рассказал Сапарбаев на брифинге в оперативном штабе, созданном в селе Сортобе: «В больнице остаются 30 человек, трое в тяжелом состоянии, один из них в очень тяжелом состоянии. Пять человек доставили санавиацией. Если состояние того, тяжелейшего, улучшится, тоже санавиацией доставим», — сообщил Сапарбаев.